محسن محيي الدين: مشاركتي بـ"صاحب المقام" ضيف شرف ولكنه دور محوري

أعرب الفنان محسن محيي الدين عن سعادته للعودة للسينما بفيلم جديد منذ تقديمه آخر أفلامه "بث مباشر" منذ 3 سنوات من خلال المشاركة في فيلم "صاحب المقام"، والذي من المنتظر أن يعرض في عيد الأضحى المبارك على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال الفنان محسن محيي الدين لـ"الوطن"، إن مشاركته في فيلم "صاحب المقام" تأتي كضيف شرف، إلا أن الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم محورية داخل سياق الفيلم.

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبدالغفور، ومحمود عبدالمغني، وإنجي المقدم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.