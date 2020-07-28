رئيس مصلحة الري: خطة طموحة لمنع إهدار المياه بتكلفة 20 مليار جنيه

قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إن مصر تعمل بشكل كبير على الأرض، وتقوم بإدارة ملف المياه بأعلى كفاءة ممكنة على مستوى العالم، منوها أنه لا يوجد إهدار للمياه وفق خطة طموحة حتى عام 2050 بمحاور تنفيذية منها تأهيل الترع الصغيرة بالقرى والنجوع لإيصال المياه بشكل أسرع للفلاح.

وأوضح "خالد"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، الثلاثاء، أنه سيتم الانتهاء من تلك الخطة خلال عامين بمبلغ يصل لـ20 مليار على الأقل في المرحلة الأولى لتطوير الترع الصغيرة: "هترشد مياه وهتوصلها بسرعة شديدة للفلاح"، منوهاً بأن تلك الخطة سيكون لها مردود إيجابي كبير مع إعادة استخدام الري والصرف الصحي، وترشيد استخدام المياه وتهيئة البيئة الملائمة من تشريعات وخلافة لتطوير قطاع المياه.

وأكد المهندس عبداللطيف خالد، أن أبرز القطاعات المستهلكة للمياه هي قطاعات الزراعة ويصل استهلاكه لـ83% من حصة مصر، وقطاع الشرب، ثم الصناعة، مشيرا إلى أن هناك خطة من وزارة الري ووزارة الزراعة يتم عرضها على رئيس الجمهورية هدفها توفير وترشيد المياه بالدرجة الأولي: "هنصل لترشيد بنسبة 10% من تبطين الترع".