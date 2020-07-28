السيسي عن السد الإثيوبي: هننجح بالتفاوض وبدأت أشوف حلول مش مطروحة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سد النهضة، قائلًا: "نحن نتحرك في معركة تفاوض في عملية ملء وتشغيل السد ومش عاوز أدخل في تفاصيل بس إحنا بنتكلم على فترات صعبة ومكن يكون في فترات جفاف".

الرئيس: محدش يقول لو منجحناش في التفاوض حول السد.. عشان هننجح بإصراركم

وتابع الرئيس: "ده تأثيره علينا إيه.. التفاوض دلوقتي على ملء وتشغيل السد، ونصل لاتفاق فيه وهنستمر في التفاوض.. ومحدش يقول لو منجحناش في التفاوض علشان هننجح وإن شاء الله هننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا".

السيسي: الناس بدأت تتكلم على موضوعات متطرحش حول السد.. وده مش المسار لمصالح دول

وأضاف الرئيس، خلال حفل افتتاح مدينة الروبيكي: "عاوزين نصل لاتفاق يحققلنا مصالح كنا بنآخدها.. الناس بدأت تتكلم على موضوعات متطرحش بس ده مش المسار لمصالح دول.. لأنّه أول ما هنتخانق.. عمري ماقولت كلمة صعبة.. بش شوفوا مصر كانت إزاي وبفضل الله عدينا ده كله وبنطلع لقدام وكل يوم بنزيد قدرة وقوة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة. وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.