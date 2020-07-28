شراقي: جلسة مفاوضات السد الإثيوبي خلت من المجاملات الدبلوماسية

قال الدكتور عباس شراقي خبير الموارد المائية والري، إن مفاوضات أمس بخصوص السد الإثيوبي لم تشهد جوًا وديًا، حتى الكلمات التي كان فيها مجاملات دبلوماسية لم تكن موجودة بسبب التصرف الإثيوبي الأخير، حيث أعلنت عن بداية ملء السد.

وأضاف شراقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc"، أن كل هذه التصريحات لا تخدم هذه المفاوضات، موضحًا أن القمة الأفريقية الأولى بخصوص مفاوضات السد، أن الدول الثلاث تعهدت بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات تضر بالمفاوضات أو اتخاذ أي إجراء أحادي وكان مقصودًا منه الملء.

وتابع: "بأي وجه تواجه إثيوبيا مصر والسودان بعد الذي بدر منها، وأعتقد أن التأجيل الذي جرى الإعلان عنه لمدة أسبوع جاء لتهدئة الأجواء، وخلال الشهرين المقبلين إذا جرى التوصل لاتفاق فإن الملء سيكون قانونيًا".