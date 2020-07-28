المهن الموسيقية ترد على أحمد سعد: لم نصرح بطرح أغنية "100 حساب"

نفى مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية، قيام النقابة بمنح المطربين أحمد سعد وحسن شاكوش الموافقة على طرح أغنيتهم الجديدة " 100 حساب"، وذلك بعد أن أعلن سعد عن طرح الأغنية غدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح المصدر لـ "الوطن" أن النقابة مازالت عند موقفها برفض الأغنية نظرا لمشاركة حسن شاكوش فيها وهو غير مقيد بالنقابة.

يذكر أنه كان من المقرر أن تطرح الأغنية فى شهر مايو الماضي ولكنها تأجلت بناءا على اتصال بين النقيب هاني شاكر والفنان أحمد سعد من أجل تصحيح وضع المطرب حسن شاكوش فى النقابة.