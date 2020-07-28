"الوطنية للتطوير": مصر لديها الخبرة في الغزل والنسيج للمنافسة عالميا

قال المهندس سعيد حماد، المدير التنفيذي للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم 5 مصانع للغزل والنسيج، الأول هو "مصنع الغزل الرفيع" بطاقة إنتاجية 4 أطنان ونصف، "مصنع الغزل السميك" بطاقة إنتاجية 9 أطنان، "مصنع النسيج المستقيم" بطاقة 30 ألف متر يومياً، "مصنع النسيج الدائري" بطاقة 10 أطنان تريكو في اليوم، "مصنع الصباغة والطباعة" بطاقة 40 ألف متر يومياً.

وأضاف حماد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن المستهدف من فتح هذه المصانع هو التصدير وتلبية جزء من احتياجات السوق المحلية والمشاركة بالمشروعات التنموية وتشغيل العمالة والاستفادة من القطن طويل التيلة بتحويله لغزل.

وأكد، أن المستهدف أيضا أن يكون كل إنتاجنا تصدير للخارج للدول العربية والعالم كله للحصول وتوفير العملة الصعبة للبلاد، مشيراً إلى أن صناعة الغزل والنسيج من أقدم الصناعات في مصر فنحن لدينا الخبرة الكافية والكفاءات القوية والتي تستشار في بعض دول العالم.

وتابع، أننا لدينا خبرة كافية لاستخراج منتج قوي ينافس في السوق وذو جودة عالمية وبالرغم من ذلك يتم الاستعانة ببعض الخبراء من الخارج لإضافة ما هو حديث وجديد في هذه الصناعة حتى نكون منفتحين على الجديد في العالم.