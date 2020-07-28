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صناعة الغزل والنسيج تاريخ كتبته ثورة يوليو وأعاده السيسي من الروبيكي

رئيس غرفة النسيج: المشروعات الجديدة ستساعد على التصدير

كتب:

عبدالله مجدي
05:16 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعد أيام قليلة من الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، التي حرصت على النهوض بالصناعة المصرية، وخاصة الغزل والنسيج، افتتح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من مصانع المدينة الصناعية بالروبيكي، والتي تعد أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية، والتي ضمت 6 مصانع كمرحلة أولى للغزل والنسيج، والتي تنتج آلاف الأطنان يوميا.

مجمع صناعات الغزل والنسيج والصناعات الأخرى المكملة لها، أقيم على مساحة 430 فدانا في منطقة الروبيكي، حيث أتاح 1350 فرصة عمل مباشرة جديدة من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي، وفقا لتصريحات اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، اليوم.

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محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج، يروي لـ"الوطن"، أن صناعة الغزل والنسيج كانت تعاني بشدة طوال السنوات الماضية، موضحا أن الرئيس جمال عبدالناصر بدأ نهضة كبيرة في هذا القطاع بإنشاء عدة مصانع للغزل والنسيج وتسخير كل الإمكانات لهم.

حيث استطاع عبدالناصر أن ينهض بمصر عقب جلاء المستعمر الإنجليزي، فهو قائد النهضة الصناعية، حيث أنه أنشأ العديد من الشركات، والتي مازالت موجودة حتى الآن من بينها غزل المحلة وكفر الدوار للنسيج.

وأضاف المرشدي لـ"الوطن"، أن تلك الصناعة شهدت الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته، اليوم، مشيرا إلى أن تلك المصانع التي افتتحها الرئيس ستكون خطوة نحو عودة هذا الصناعة مرة أخرى لوضعها وقوتها.

وتابع رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج، أن المصانع التي افتتحها الرئيس، اليوم، ستعمل على توفير الاحتياجات المحلية، وتوفير فائض للتصدير، مضيفا أن هذه المصانع تم إنشاؤها وفقا لأحدث المعدات مما يضمن جودة المنتج المحلي، كما أنها ستعمل على زيادته بصورة كبيرة.

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وأكد أن المشروع تابع لجهاز الخدمة الوطنية، مما يعني أنه سيكون تحت إدارة اقتصادية رشيدة تعمل على تحسين موارده باستمرار، وستتمتع تلك المصانع بالانضباط الكبير لطبيعة الجهاز الذي سيعمل على الالتزام الكبير من جانب أفرادها.

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