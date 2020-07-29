تعرف على أسعار شاشات التلفزيونات في الأنواع الأكثر انتتشارا

يبحث الكثير من محبي مشاهدة التلفزيون عن الأنواع التي تتمتع بالجودة الكافية عند المشاهدة والإمكانيات التي تختلف حسب حاجة كل فرد، فمنهم من يبحث عن شاشة مزودة بخاصية استخدام الإنترنت، ومنهم من يكنفي بكونها مزوده بتوصيل USB فقط، وتستعرض "الوطن" أسعار شاشات التلفزيون في الأنواع والماركات الأكثر شيوعا، كالتالي:

تلفزيونات توشيبا العربي

- شاشة تلفزيون تورنيدو 32 بوصة: مزود بخاصية "إل إي دي"، HD ومدخلين لـ HDMI ومدخلين للفلاشة، يصل سعرها إلى 2339 جنيها.

- شاشة تلفزيون تورنيدو 43 بوصة: مزود بخاصية إل إي دي HD ومدخلين HDMI ومدخلين فلاشة، يصل سعرها إلى 4349 جنيها.

- شاشة تلفزيون سمارت تي في 49 بوصة: مزود بخاصية إل إي دي HD ومدخلين HDMI، يصل سعرها إلى 9799 جنيها.

- شاشة توشيبا سمارت تي في 55 بوصة: مزود بخاصية إل إي دي HD ومدخلين HDMI، يصل سعرها إلى 10544 جنيها.

تلفزيونات LG

- شاشة LG سمارت 43 بوصة: مزود بخاصية مزود بخاصية إل إي دي HD ومدخلين HDMI، يصل سعرها إلى 8200 جنيه.

- شاشة LG سمارت 55 بوصة: مزود بخاصية مزود بخاصية إل إي دي HD ومدخلين HDMI، يصل سعرها إلى 11 ألف جنيها.

- شاشة تلفزيون LG ألترا اتش دي 65 بوصة: مزود بخاصية مزود بخاصية إل إي دي HD ومدخلين HDMI، يصل سعرها إلى 18500 جنيها.

تلفزيونات سامسونج

- تلفزيون سامسونج LED Full HD بحجم 49 بوصة: مزود بخاصية مزود بخاصية إل إي دي HD ومدخلين HDMI، يصل سعره إلى 6999 جنيها.

- تلفزيون سامسونج 58 بوصة بدقة Ultra HD 4K سمارت: مزود بخاصية إل إي دي HD ومدخلين HDMI و مدخلين فلاشة، يصل سعره إلى 12350 جنيها.

- تلفزيون سامسونج 65 بوصة Ultra HD 4K سمارت: مزود بـ يو إتش دي رسيفر مدمج، يصل سعره إلى 20911 جنيها.

تلفزيونات فريش

- تلفزيون فريش سمارت HD 32 بوصة: مزود بخاصية إل إي دي HD ومدخلين HDMI و مدخلين فلاشة، يصل سعره إلى 2592 جنيها.

- تلفزيون فريش سمارت 43 بوصة: مزود بخاصية إل إي دي HD ومدخلين HDMI و مدخلين فلاشة، يصل سعره إلى 3599 جنيها.

- تلفزيون فريش سمارت 49 بوصة: مزود بمدخلين USB و3 مداخل HDMI، يصل سعره إلى 5199 جنيها.