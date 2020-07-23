الجندي: بعض الشيوخ يقولون إن التصوير ملعون ثم يظهرون على الشاشات

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "بعض الشيوخ يقولون إن التصوير ملعون والمصور ملعون ثم يظهرون على الشاشات أمام الكاميرات، ومن ثم فإنه لا بد من التفرقة بين الثابت والمتغير".

وأضاف الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "نناشد المشايخ أن يدلوا الناس على إتقان العمل، وعدم قبول الرشوة والالتزام بالأعمال الصالحة لأنها كالأسانسير الذي يرفع العبد درجات عند الله، وبالنسبة للموظفين، فإن قضاءهم ورقة لسيدة مسنة أو رجل عجوز يسوي معاشه بابتسامة ليس له عند الله إلا الجنة".

وتابع الجندي، أن العمل الصالح هو الذي يصلح به الإنسان في الأرض بين الناس ويكون في صالحهم: "لماذا أسمع المشايخ يتحدثون عن النفاس والحيض والجنابة ولم أسمع عن فقه إماطة الأذى من الطريق؟!".

في سياق آخر، أكد الجندي أن الدين لا يحتوي على أي بدعة محمودة، موضحًا أن أدوات أداء العبادات لا تعتبر بدعة مثل استخدام السبحة في التسبيح، كما أن الحاج لا يشترط أن يركب الدواب لكنه من الممكن أن يركب سفينة أو طائرة.

وأردف، أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده هناك ثوابت ومتغيرة، مشيرًا إلى أن من يفهمها حُلت كل مشاكله في الدين: "هناك من تحجر فكره وجعل كل متغير ثابت، فالسواك سنة ومن الممكن أن نستخدم فرشاة أسنان ومعجون".