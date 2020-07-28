محافظ الأقصر يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة، ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء، في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوزراء والمحافظين.