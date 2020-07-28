"الغلابة" يودعون طبيبهم في جنازة شعبية حاشدة

استقبلت قرية ظهر التمساح، التابعة للوحدة المحلية لمركز إيتاى البارود، جثمان الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، اليوم، حيث ودع أهالي القرية الفقيد وسط حالة من الحزن.

شُيعت جنازة "طبيب الغلابة"، بحضور محمد نعمة كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز إيتاي البارود، في الوقت الذى اختفى فيه مرشحو مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الحالي عن المشهد.

وقال سعيد مشالي، عمدة القرية وابن عم الفقيد، إن الراحل كان حسن السمعة والسلوك طوال حياته، وكان له أرض يمتلكها بالقرية على مساحة 10 أفدنة، خصص إيرادها للعمل الخيري، وأوصاني باستمرار توزيع إيرادها على الغلابة بعد وفاته، وكثيرا ما كان يأتي للبحيرة قادمًا من طنطا محل إقامته، سواء لتقديم التهاني أو العزاء لأي مناسبة في القرية.

وفي الوقت الذي ملأت فيه لافتات مرشحو مجلس الشيوخ، شوارع وجدران القرية، غاب المرشحون أنفسهم عن جنازة طبيب الغلابة، حتى أعضاء مجلس النواب بدائرة إيتاى البارود والدوائر المجاورة، لم يحضر أحد منهم الجنازة.