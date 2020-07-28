4 مؤشرات ترجح نجاح "الغسالة" جماهيريا في عيد الأضحى

تستقبل دور العرض السينمائية فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم، مع أول أيام عيد الأضحي المبارك في موسم يراه صناع السينما استثنائيا، بحكم قرار تشغيل السينمات بـ25% من طاقاتها الاستيعابية بسبب جائحة كورونا.

ويملك فيلم "الغسالة" حظوظا كبيرة لحصد الإيرادات في هذا الموسم الاستثنائي، ترصد "الوطن" 4 مؤشرات ترجح إقبال الجمهور على الفيلم بكثافة، بخاصة مع تخطي الإعلان الدعائي للعمل حاجز الـ4 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

- اكتساب هنا الزاهد وأحمد حاتم لثقة الجمهور منذ نجاحهما في فيلم "قصة حب" عام 2019، والذي كان ينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية المُغلفة بنزعة كوميدية، حيث حقق الفيلم حينها 11 مليون و159 ألف جنيه رغم عرضه في موسم عيد الحب وفقاً لما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

- يُصنف "الغسالة" من نوعية أفلام الفانتازيا والخيال العلمي، وتدور أحداثه حول التنقل بين الأزمنة، وهي تيمة مُحببة إلى الجمهور المصري، وسبق وأن حققت أفلام مصرية تنتمي لهذه النوعية نجاحا جماهيريا فيها، أبرزها فيلم "سمير وشهير وبهير" للثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو.

- امتلاك هنا الزاهد لشعبية جماهيرية كبيرة في مصر، بخاصة فئة الأطفال، وهو ما دفعها للاستعداد هذه الفترة إلي تقديم فيلم مخصص للأطفال عن الدمية الشهيرة "باربي"، استجابة لنصيحة الفنان الراحل طلعت زكريا الذي كان صاحب فكرة مشروع هذا الفيلم قبل رحيله، فضلاً عن تجاوز عدد متابعيها عبر إنستجرام لحاجز الـ 13 مليونا و900 ألف متابع.

- استقرار الجهة الموزعة للفيلم على عرضه بـ100 شاشة عرض داخل مصر، ما يعني أنه سيكون متوفرا في أغلب دور العرض.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، شيرين رضا، أحمد فتحي ومحمد سلام، من تأليف عادل صليب.