كلاكيت ثاني مرة.. "الغسالة" يجمع هنا الزاهد مع أحمد حاتم

تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلمها الجديد "الغسالة" مع الفنان أحمد حاتم، والمقرر عرضه بعيد الأضحي، ويدور في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها.

فيلم "الغسالة"، من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وعلي الطيب، وطاهر أبو ليلة.

ويعد الفيلم هو التعاون الثاني بين أحمد حاتم وهنا الزاهد، حيث اجتمعا من قبل بفيلم «قصة حب»، والذي تدور أحداثه حول قصة حب بين شاب وفتاة، تتعرض لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر، وهو من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، وهالة فاخر، وحنان سليمان، وفرح يوسف، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

ومن جانبه قال الناقد محمود قاسم تعليقاً على الدويتو بينهما قائلاً، "يجمع بين الثنائي كيميا مشتركة، حيث أن كل منهما لديه حس كوميدي ظهر واضحا خلال فيلم "قصة حب"، فالجمهور تعلق بيهما خاصة في النهاية المؤثرة للفيلم، ومن المتوقع أن يكون فيلم الغسالة ناجحا، لأنه عمل كوميدي يناسب جمهور العيد، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الكوميديا منهم محمد سلام، وأحمد فتحي، وعلي الطيب، وطاهر أبو ليلة.