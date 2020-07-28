توفيق: افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي بداية لعصر جديد لصناعة النسيج

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن مشروع المدينة الصناعية الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في منطقة الروبيكي سيكون بداية لعصر جديد من التطور في مجال الغزل والنسيج والصناعة والتجهيز، حيث سيتم طرح منتجاته في الأسواق، في منتصف عام 2022.

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن صناعة الغزل والنسيج مرتبطة بالآلات العملاقة التي تعتبر العمود الفقري لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وهي استثمارات لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، أو سيقوم بها لكن ليس بالحجم المطلوب واقتصاديات التشغيل المطلوبة.

وتابع: "تواصلنا مع القطاع الخاص الذي يستخدم الغزول والأقمشة خاصتنا، وقالوا الحمد لله إنكم قمتم بالخطوة دي، لأن إحنا كنا بنقدم رجل ونأخر رجل في الاستثمارات دي".

وأردف، أن القطاع الخاص يفضل الاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة، حيث تكون المبالغ المستثمر فيها قليلة لكن التشغيل فيها يكون كبيرا، وكذا الأمر بالنسبة لرأس المال العامل.

وأوضح: "نحن والقطاع الخاص نكمل بعضنا بعضًا في هذه الصناعة، وأتوقع أنه في الفترة ما بين منتصف وآخر عام 2022 ستكون صناعة النسيج المصرية قد جددت دماءها وشبابها وعادت إلى مستواها الذي كانت عليه في نهايات سبعينيات القرن الماضي".

وأشار، إلى أنه يجب توفير القطن بأسعار مناسبة وهو القطن قصير التيلة، وذلك بأن نستورده بتكلفة منخفضة وهو ما يجرى العمل عليه بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة، كما يجرى العمل على تقليل تكلفة تبخير القطن.