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الصحة السعودية: تسجيل 1897 إصابة جديدة بـ "فيروس كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة إلى 270.831 حالة

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أ ش أ
04:39 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1897 حالة إصابة جديدة بـ "فيروس كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 270 ألفا و831 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، واس،أنه تم تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين في المملكة إلى 225 ألفا و624 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 2789 حالة.

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