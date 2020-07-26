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محمود مسلم

اليابان تسجل أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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05:48 م | الأحد 26 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت اليابان تسجيل أكثر من 800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مسئولون بحكومة طوكيو المحلية أعلنوا تسجيل 239 حالة في العاصمة فقط.

وأضافت الشبكة، أن اليوم هو السادس على التوالي الذي يتجاوز حاجز الـ 200 إصابة يوميًا في طوكيو.

وقال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني نيشيمورا ياسوتوشي، إن بلاده ستبذل كافة الجهود للحفاظ على الخدمات الطبية، موضحًا أن هيئة من الخبراء سيجتمعون الأسبوع الجاري لتحليل وتقييم الأوضاع المستجدة بشأن الوباء.

وتخطى إجمالي أعداد الإصابة المؤكدة بالفيروس الوبائي في اليابان 31 ألف حالة، من بينهم 712 حالة كانت على متن سفينة "دايموند برنسيس" التي رست بالقرب من طوكيو في بداية الجائحة، فيما تخطت أعداد الوفيات الألف حالة.

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