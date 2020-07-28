رئيس "القابضة للغزل": نسعى لتحقيق تطوير كبير بعد إنهاء الخسائر

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هناك خطة تتبناها الدولة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج المصري، وتطوير وإنشاء مصانع جديدة لأول مرة، وستحظى مدينة المحلة الكبرى باهتمام كبير، وسيتم إنشاء مصنع كبير على مساحة تتخطى الـ22 ألف متر.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القطاع قد انتهى من جزء كبير من المديونيات أهمها من بنك الاستثمار القومي بأكثر من 10 مليارات جنيه، و4 مليارات جنيه للتأمينات الاجتماعية: "أرقام مزعجة جدا، وعلشان نبدأ صح لازم ننهي الأرقام دي".

وأضاف أنه سيتم افتتاح عدد من المصانع في خلال 3 أشهر، ونسعي لافتتاح عدد من المصانع شهر أكتوبر المقبل قبل موسم القطن في "كفر الزيات، كفر الدوار، الزقازيق"، تمهيدا لاستقبال القطن من المزارعين، بينما سيتم افتتاح 3 مصانع أخرى للحلج في أكتوبر 2021 ببلطيم ودمنهور والمحلة: "أحنا ماشيين في خطة متطورة".

وأكد أن هناك 4 مصانع أخرى سيتم إنشاؤها قريبا بعد إقرار المساحات المنزرعة في مصر من مخزون القطن: "إحنا ماشيين في خطة لتشجيع الفلاح لزراعة القطن".