وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تجربة زراعة قطن قصير التيلة بالعوينات

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن القطن قصير التيلة، عمود الصناعة في العالم، وليس في مصر فقط، نظرا لأنها تكون أكثر من 2% من المنتجات والطلب على إجمالي الأقطان، موضحا أن مصر تنتج 2 مليون قنطار من أقطان طويلة التيلة، ويتم استغلال منها 400 ألف والباقي نحاول تصديره.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه أجريت تجربة في شرق العوينات بإشراف وزارة الزراعة لزراعة 250 فدان من الأقطان قصيرة التيلة، لافتا إلى أنها مجرد تجربة بهدف تحقيق إنتاجية مرتفعة على الأراضي المصرية، وميكنة في الزراعة والجني تساوي تكلفة منخفضة.

وأوضح أنه يوجد تنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، لمحاولة تقليل تكلفة القطن المستورد قصير التيلة على قدر المستطاع بفتح منشآت جديدة، للتقليل على الصناعة، لافتا إلى أن الأقطان قصيرة التيلة، مبذول مجهود بها سواء بالزراعة أو بالاستيراد بتكلفة أقل، موضحا أن مشروع الوزارة يتركز في الصناعة.