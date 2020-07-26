وزير قطاع الأعمال: نجني قطن قصير التيلة بالعوينات سبتمبر المقبل 

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الرئيس السيسي يتابع دوريًا ملف القطن بداية من زراعته، لافتا إلى أنه يتم زراعة أقطان قصير التيلة على سبيل التجربة بالتعاون مع وزارة الزراعة في شرق العوينات بمساحة 250 فدان، لافتا إلى أنه سيتم جنيه سبتمبر المقبل.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن احتياجات مصر من الأقطان قصيرة التيلة تتعدى 2.2 مليون قنطار سنويا، ويتم استيرادها من الخارج، وهذا الرقم أكبر من الإنتاج المحلي للقطن طويل التيلة.

وأشار إلى أنه يتم إنشاء محالج جديدة لخروج المنتج بأفضل وجودة وقابل للبيع في الخارج أو إنتاج غزل ونسيج وأقمشة، لافتا إلى أنه جرى مناقشة تسهيل أو تبسيط تكلفة القطن قصير التيلة المستورد من الخارج لصالح الصناعة لنكون منافسين.

وأوضح أنه جرى الحديث أمس خلال الاجتماع مع الرئيس السيسي عن تطوير خطة الغزل والنسيج في المصانع بتكلفة 21 مليون جنيه، كما أنه تابع العثرات المتعلقة بالتمويل، والذي وجه بتسهيل التمويل لتنفيذ خطة التطوير في موعدها.