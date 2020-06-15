الزراعة: الأمم المتحدة للتنمية توافق على انضمام مصر لمبادرة "قطن أفضل"

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، يفيد إعلان منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومبادرة قطن أفضل، رسميا، عن بدء برنامج "قطن أفضل" في مصر، بالتعاون مع شركاء محليين "معهد بحوث القطن" وشركاء تنفيذيين "النيل الحديثه للأقطان" و"شركة الكان لتجارة وتصدير القطن"، في كل من محافظات كفر الشيخ ودمياط.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بدءا من موسم القطن 2020-21 يمكن للمزارعيين المشاركين في برنامج "مبادرة قطن أفضل" أن يحصلوا على شهادة زراعة وبيع قطن مصري معتمد "قطن أفضل"، وأوضحت أن برنامج "مبادرة قطن أفضل" يدعم بشكل أساسى سبل المعيشة لدى المزارعيين من خلال تطبيق مزيد من الممارسات الزراعية المستدامة.

وقد بدأ البرنامج فى عام 2019، بمشروع تجريبي بالتعاون مع مشروع القطن المصري لليونيدو، وذلك لتعريف وتدريب مزارعي القطن على مبادئ المبادرة لإنتاج قطن مستدام، وأشارت إلى إنه بعد نجاح التجربة المبدئية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسجيل مصر لدى مبادرة قطن أفضل أصبحت مصر فى مايو 2020، رسميا من الدول المعتمدة تحت برنامج مبادرة قطن أفضل، ما يدعم مسارمصر الجديد علي رفع الاستدامة وتحسين ظروف الحياة لمزارعى القطن.

وأضافت فى بيان صحفى إن مشروع القطن المصري ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى ويعمل على تعزيز القدرة التنافسية والطلب من قبل الأسواق الدولية، ويضع المشروع أولوية لجوانب الاستدامة والشمولية والقيمة المضافة لسلسلة القطن المصري خاصة طويل التيلة وفائق الطول.

مشروع القطن المصري تنفذه "يونيدو" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي القطاع الخاص في مجال القطن والغزل والنسيج، كذلك يستفيد المشروع من مبادرة "قطن من أجل الحياة"، وهي مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات من قبل شركة فيلمار للنسيج.