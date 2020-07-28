عاجل.. النائب العام: نتابع تحقيقات صفع مواطن مصري بالكويت

رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور لمواطن مصري بدولة الكويت خلال تعدي مواطن كويتي عليه بالصفع على وجهه أثناء تأديته عمله بإحدى المراكز التجارية هناك، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي، النائب العام وجه بمتابعة التحقيقات في الواقعة المذكورة.

وتتابع "إدارة التعاون الدولي" بمكتب النائب العام التحقيقات في تلك الواقعة مع الجانب الكويتي، الذي أفاد بإلقاء القبض على المتهم الكويتي مرتكب الواقعة، والتي قيدت جنحة ضرب ضده، وجارٍ استجوابه واستكمال "النيابة العامة الكويتية" التحقيقات.