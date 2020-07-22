القبض على المتهمين بدهس مصري بالكويت: وافدون من البنغال

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، يفيد بالقبض على الجناة المتهمين بدهس المواطن المصري عادل حلمي المتوفي في حادث "الوفرة" بالكويت، وذلك خلال ملاحقتهم وهم يسرقون حديداً من المزرعة التي يعمل بها، فقاومهم وحاول الإمساك بالسيارة من المنتصف، فسقط تحتها حتى تعرض للدهس، وفارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى.

واستطاع رجال مباحث "الأحمدي"، ضبط الجناة وهم وافدين من الجنسية البنغالية يعملون في بلدية الكويت، بعدما اعترفوا بارتكاب جريمة الدهس، وعلى حسب زعمهم فإنهم لم يكونوا يتعمدون قتله وإنما دهسوه بالخطأ وذلك ملاحقتهم عقب سرقة حديد.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة يتابع مع مكتب التمثيل العمالي مستحقات القتيل، والذي أكّد كفيلة عمر شرار العازمي تعهد بصرف راتب المتوفي حتى تكبر ابنته البالغة من العمر الآن 3 أشهر.

وكان الفقيد يعمل فى مزرعة "العازمي" منذ 6 سنوات، وهو وحيد والدته، ويصرف على زوجته واثنين من إخوته بعد وفاة والده، ولديه طفلة لم يرها، حيث سافر العام الماضي وتزوج وجلس في بلده مدة شهر واحد، وعاد إلى الكويت.