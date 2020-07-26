وزيرة الهجرة عن الاعتداء على مصري بالكويت: بلاش عرض للفيديو

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطورات واقعة الاعتداء على شاب مصري بالكويت، فأوضحت أن مشهد الاعتداء تسبب في غضب المواطنين المصريين والكويتيين أيضا، فالمواطن الكويتي طلب أن يدفع بـ كارت ليس ملكيته، ووليد نفذ تعليمات الإدارة ورفض.

وأوضحت مكرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنها تواصلت مع القنصل العام بالكويت ومع وليد المعتدى عليه كي يعلم أن الدولة معه، وتم القبض على المواطن الكويتي حيث تحولت القضية إلى جنحة رقم 61، موضحة أن الاعتداء يعد حادثا فرديا، ولكن بعض الجماعات الإرهابية تحاول استغلال هذه الوقائع، لكنها لن تؤثر على علاقات الشعبين، مشيدة في الوقت ذاته بالثبات الانفعالي للشاب المصري خلال الواقعة.

وثمنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، موقف الجمعية الكويتية التي يعمل بها الشاب المصري، بعد استقالة رئيسها احتجاجا على الواقعة، موضحة أن الحكومة ليست منفصلة عن الشعب، ومشاعرها لم تختلف على المواطنين حين مشاهدة الفيديو، والقبض على المتهم أثلج صدورنا جميعا.

وناشدت الوزيرة بعدم عرض فيديو الاعتداء على المواطن المصري حفاظا على كرامته، قائلا: "نتكلم في القضية نفسها لكن بلاش نعرض الفيديو".