أحمد شيبة: "هعمل قناة على يوتيوب.. واتعرض عليا أمثل ورفضت"

تحدث المطرب أحمد شيبة، عن نيته إنشاء قناة له على موقع يوتيوب، وذلك بعد نجاح أغانيه في الفترة الأخيرة.

وقال شيبة، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه بصدد تدشين قناة له عبر موقع "يوتيوب"، من أجل تحميل كل أغانيه عليها، لافتا إلى أن أغنية "أه لو لعبت يا زهر"، حققت 350 مليون مشاهدة، ولم يجنى من ورائها أية أموال، ومكسبه الوحيد هو حب الناس: "وده المكسب الكبير لي".

وأكد شيبة، أنه يرفض غناء بعض الأغاني، ويطلب بعض التغييرات فيها أحيانًا: "مؤلف أغنية الدنيا ماشية بضهرها، كان كاتب الدنيا الدنيا جايه تذلني، فقلت له لا الكلمة دى حرام لأن ربنا مش بيذل حد، وغيرها".

وفى سياق متصل كشف "شيبة"، عن أن جائحة كورونا جعلته يرفض العروض التى قدمت له للمشاركة فى بعض المسلسلات، مضيفا: "أنا بحب التمثيل وعاوز أمثل، وجانى مسلسلين ورفضتهم بسبب كورونا.. من خاف سلم رغم أنى كنت بطل فى أحد المسلسلات اللي اتعرضت عليا".

واستكمل "شيبة"، ضاحكاً: "بما أنى الأغانى واقفة وأنى حاسس أنى عندى موهبة التمثيل، فهمثل وهدغدغ الدنيا أن شاء الله".