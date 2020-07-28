إليسا تشوق جمهورها لألبومها الجديد "باقي 3 أيام"

شوقت المطربة إليسا عبر "توتير" جمهورها لألبومها الجديد المقرر طرحة ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، وكتبت إليسا قائلة: "باقي ثلاثة أيام عالانطلاق".

واحتفل جمهور إليسا مؤخرا بتحقيق أغنية "صاحبة رأي"، لأول مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

وتصدرت إليسا التريند في 6 دول بأغنيتها الجديدة "صاحبة رأي"، حيث تصدرت بها في لبنان، مصر، الإمارات، السعودية، الأردن وتونس.

ألبوم إليسا المقرر طرحه خلال أيام، يضم 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، و"بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، و"هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين، و"وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، و"مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، و"صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.

ويتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيي ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.