الجيش الأبيض مازال يواصل تضحياته.. الأطباء تنعى الشهيد 146 بكورونا

نعى الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، الشهيد رقم 146 من الأطباء الذي سقطوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو الدكتور أسامة البرماوي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب طنطا.

وأكد "الزيات" أن الفريق الطبي هو البطل الحقيقي في الحرب ضد الفيروس، ومازال يواصل تضحياته حتى الآن.

وكان قد نعى مجلس نقابة الأطباء، خلال الأيام القليلة الماضية، كل من الدكتور علي صالح استشاري جراحة مستشفى دمسنا البحيرة، والدكتورة هبة عبدالله ماضي، أخصائي نسا وتوليد مرسى مطروح، والدكتور ورداني حسن، استشاري العظام مستشفى العدوة بالمنيا، والدكتورة هدى يوسف إخصائية النساء والتوليد بقنا، والدكتور محمد متولي هلال، استشاري النساء والتوليد شبين الكوم، والدكتور محمد عيد استشاري جراحة الدقهلية.