روتانا تحتفل بتحقيق "صاحبة رأي" لـ إليسا 2 مليون مشاهدة

احتفلت شركة روتانا عبر صفحتها على "السوشيال ميديا" لوصول أغنية "صاحبة رأي"، لإليسا إلى 2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

ونشرت القناة عبر صفحتها ("صاحبة رأي" أكثر من 2 مليون مستمع للأغنية، ترقبوا الألبوم كامل على تطبيق ديزر ثاني أيام عيد الأضحى).

ألبوم إليسا المقرر طرحه خلال أيام، يضم 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، و"بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، و"هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين، و"وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، و"مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، و"صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.

ويتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيي ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.