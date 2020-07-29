ابنة السيناريست أسامة أنور عكاشة: شخصيته كانت متفردة ولا تشبه أحدا

قالت نسرين عكاشة ابنة السيناريست أسامة أنور عكاشة، عميد الدراما العربية، إن "والدها كان يعمل دائما بفكر أنه مش بيعمل شغل وكان يؤسس لشئ يبقى بعد ذلك، وأعتقد أن هذا ما حدث من خلال كتاباته".

وأضافت "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، أن شخصية والدها كانت متفردة ولا يشبه أحدا، وكان يتعرض لتقلبات المزاج حتى ينتهي من العمل بشكل جيد، وبمجرد التعامل مع الورقة والقلم كان يعيش في حالة أخرى ويعيش الشخصيات والدراما التي يكتبها، فهو كل بطل وشخصية من شخصيات المسلسل الذي كان يكتبه.

وتابعت، أن لا أحد يكتب بنفس إحساس أسامة أنور عكاشة أو نمط تعامله مع الشخصيات على الورق.