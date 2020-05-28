في ذكرى وفاته.. مسلسل كتب أسامة أنور عكاشة حواره الغنائي

يعتبر الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة، واحدا من رواد كتابة الأعمال الدرامية التلفزيونية، ومن أشهر من قدم مسلسلات، ظلت حاضرة مع الجمهور حتى الآن، نظرا لتناوله قضايا واقعية في أغلب مسلسلاته الدرامية، التي كتبها، ودوما ما يكون أبطال أعماله شخصية حقيقية تنتمي للناس.

قدم أسامة أنور عكاشة خلال مشواره الفني، ما تجاوز السبعون عملا فنيا، بين السينما والدراما الإذاعية والتلفزيونية، وتعاون خلال مشواره مع كبار المخرجين والنجوم، كما كان له بعض الإسهامات المسرحية، كان أبرزها تأليفه لمسرحية "الناس إللى في التالت"، التي قدمت عام 2001 من بطولة سميحة أيوب ورشوان توفيق وفاروق الفيشاوي.

ومن أبرز المسلسلات التي كتبها السيناريست أسامة أنور عكاشة مسلسل "أنا وأنت وبابا في المشمش"، الذي خاض من خلاله تجربة درامية جديدة، حيث أنه ألف وكتب مشاهد حوار غنائية داخل أحداث المسلسل.

ولحن الحوار الغنائي فاروق الشرنوبي، والتوزيع الموسيقي للموسيقار ياسر عبدالرحمن، وجاء المسلسل الذي عرض في عام 1989، من إخراج محمد فاضل، بطولة "حسن عابدين، فردوس عبدالحميد، محمود الجندي، عبدالله فرغلي، حسن كامي، وعبدالعزيز مخيون".

رحل عن عالمنا الكاتب أسامة أنور عكاشة، في مثل هذا اليوم 28 مايو عام 2010، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز الـ69 عاما، تاركا إرثا فنيا من الصعب تكراره، وبات واحدا من علامات الكتابة الدرامية في الوطن العربي.