موظفة بـ"مياه القليوبية" تفوز بلقب الأم المثالية على مستوى الشركات

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسه المهندس ممدوح رسلان، صباح اليوم، حفل تكريم للفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وبحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية.

وكرمت الشركة ثناء إسماعيل صبري من العاملين بالشركة كأم مثالية على مستوى الشركات التابعة.

وذكر "مجاهد"، أن الأم شريك أساسي ورئيسي إلى جانب الأب في رعاية الأسرة والأبناء، ليكونوا أعضاء فاعلين في مسيرة التنمية والبناء في المجتمع، موضحًا أنه في كثير من الأحيان تقوم السيدة بدور الأب والأم في آن واحد، وتبذل أقصى جهدها لتقديم العطاء وتوفير حياة كريمة لأبنائها وأسرتها‪.