إنجي وجدان: هفضح المتنمرين بالقانون.. والشتيمة أصبحت زى صباح الخير

أكدت الفنانة إنجى وجدان، أن أي فنان يتقبل النقد ولكن لا يتقبل السب أو التنمر أو التجريح.

وأضافت "وجدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنها كانت تتعرض لهجوم وتنمر شديد فى السابق وكانت تتأثر منها ومع مرور الوقت اعتادت على ذلك.

وتابعت: "لكن أنا قررت أن كل شوية هنزل بوست لحد متنمر.. من قبيل أفضح متنمر بالقانون"، مؤكدة أنها تعرضت لتنمر شديد عقب نشر صورة تجمعها مع زوجها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على أنها لن تتسامح مرة أخرى وستتبع الأساليب القانونية فى ملاحقة المتنمر.

وتابعت:"أحنا بنشوف حاجات مش معقولة..واللى بنعرضه ميجيش حاجة في اللى بيوصلنا.. الشتيمة أصبحت زى صباح الخير".