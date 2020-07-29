روجينا تكشف عن شخصيتها في مسلسل "أسود فاتح"

كشفت الفنانة روجينا عن ملامح الشخصية التي تلعبها في مسلسل "أسود فاتح"، حيث نشرت عبر "انستجرام"، صورة بشكل الشخصية التي تجسدها خلال أحداث المسلسل، قائلة "نجلاء سعد...أسود فاتح"

وتبدو شخصية روجينا بعيدة تماما عن شخصية الفتاة الشعبية "فدوي" التي قدمتها رمضان الماضي في مسلسل "البرنس"، حيث نشرت روجينا صورة لشخصية نجلاء والي بدت كسيدة من طبقة غنية.

وطارت روجينا منذ أيام إلى لبنان لتصوير دورها في مسلسل "أسود فاتح" أمام هيفاء وهبي، بعد فترة من تأجيل تصوير المسلسل بسبب فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل

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