طبيب الغلابة.. الديهي يصفه بـ"رسول الخير".. وموسى: حطوا اسمه على مشروع

نعى الإعلامي نشأت الديهي، الدكتور محمد مشالي، الشهير بطبيب الغلابة، واصفًا إياه برسول الخير الذي ذاع صيته، "اللي بيزرع خير بيحصد خير"، موضحًا أن الطبيب الراحل تجرد في حب الخير وفي حب الناس، ولا حديث للسوشيال ميديا والمحطات المحلية والعالمية، سوى عن طبيب الغلابة، معقبًا: "مصر ولادة".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"،: "كفى الدكتور مشالي دعوات وحب الناس، ترك لأبنائه وورثهم حبًا جمًا داعيًا الله أن يرحمه ويصبر أسرته وذويه".

بينما نعى الإعلامي أحمد موسى، طبيب الغلابة، وذكر أن مصر تبكي منذ الصباح الدكتور محمد مشالي من سمعته الطيبة رغم أن الكثيرين لا يعرفونه ولكنه يستحق النعي والكلمات الطيبة، "الدكتور محمد مشالي الله يرحمه خدم الناس ورفض زيادة أسعار الكشف الطبي وظل بسعر رمزي حتى وفاته وساعد الكثيرين من البسطاء".

وأردف الإعلامي، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه يتمنى أن يطلق اسم الدكتور مشالي على إحدى المنشآت أو المشروعات القومية الكبرى، مشيرا إلى أن اسمه يستحق أن يطلق على أي مكان كبير يليق به.