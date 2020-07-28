Tenet لكريستوفر نولان يعرض في آسيا وأوروبا قبل أمريكا: الأمان أولا

بعد قرار تأجيل طرحه لأجل غير مسمى، عاد صناع فيلم Tenet بأنباء سارة لمنتظريه، على الأقل خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تقرر عرضه بعدد من الدول بينها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا وروسيا والمملكة المتحدة، وذلك يوم 26 أغسطس 2020.

وليس لدى شركة الإنتاج خطط حتى الآن لإطلاق "تينيت" في الصين، وقرار العرض خارج أمريكا أولا غير مسبوق، لكن صناع الفيلم يأملون في إعادة المعايير المتعلقة بعرض الأفلام، خاصة أن بعض الأسواق الأوروبية والأسيوية، بدأت بالفعل في إعادة فتح السينما بأمان وتحتاج بشدة إلى أفلام هوليوود جديدة لإغراء الجماهير للعودة للسينما، بعد فترة انقطاع بسبب فيروس كورونا.

وفيلم Tenet الذي يصاحبه التأجيل المستمر بفعل كورونا، تكلفة إنتاجه 205 ملايين دولار، كتبه وأخرجه كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي.

مدة فيلم Tenet ساعتين ونصف، وتم تصويره في عدد من المناطق بين إيطاليا، إستونيا، الهند والدنمارك وأمريكا وبريطانيا بحسب موقع IMDB.

وبطل الفيلم جون ديفيد واشنطن، مواليد، 28 يوليو 1984، في أمريكا، واختارته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، من بين المنضمين حديثا، لعضويتها، ضمن 819 فنانًا.

ويشاركه البطولة روبرت باتينسون، مواليد 13 مايو 1986، في لندن، وشارك كممثل في أكثر من 30 فيلما، أولها Vanity Fair عام 2004. وآخرها Waiting for the Barbarians عام 2019.

ومن أشهر أفلام روبرت باتينسون. Twilightو The Rover وGood Time

أما المخرج كريستوفر نولان، ولد 13 يوليو 1970، في لندن، وترشح خلال مسيرته الفنية لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات، بالإضافة لعدد كبير آخر من الجوائز.

ومن أشهر أفلام كريستوفر نولان، Memento عام 2000، Insomnia 2002، و The Prestige 2006، The Dark Knight Rises 2012، وInterstellar2014