ثاني أكبر سلسلة سينمائية في أمريكا تعيد فتح دور العرض في أغسطس

أعلنت شركة Regal ثاني أكبر سلسلة سينمائية في أمريكا، أنّها ستبدأ إعادة فتح دور العرض الخاصة بها في الولايات المتحدة يوم 21 أغسطس، بحسب موقع variety.

وقال Mooky Greidinger الرئيس التنفيذي: "الترحيب بعودة رواد السينما إلى دور العرض سيكون احتفالًا ليس فقط لفريقنا وصناعتنا، ولكن الأهم للمشجعين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الإصدارات القادمة من العام".

وأضاف: "نراعي صحة وسلامة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا كأولوية قصوى لدينا، ويسعدنا دعوة الجمهور للعودة إلى التجربة السينمائية المميزة التي افتقدناها جميعًا".

يذكر أنّ فيروس كورونا تسبب في تأجيل طرح العديد من الأفلام، إذ قررت شركة Sony Pictures تأجيل طرح فيلم The climb، ليكون موعد عرضه الجديد 9 أكتوبر.

وأجلت شركة Sony Pictures طرح فيلم The Broken Hearts Gallery لأجل غير مسمى، بعدما كان من المقرر عرضه 7 أغسطس، وهذه هي المرة الرابعة التي يجري فيها تأجيل الفيلم.

كما أعلنت شركة Paramount، تأجيل موعد طرح فيلم Top Gun: Maverick ليصبح 2 يوليو 2021، بدلًا من 23 ديسمبر 2020. وفيلم Top Gun: Maverick من إخراج جوزيف كوسينسكي، وبطولة توم كروز وجينيفير كونلي.