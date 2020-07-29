مبروك عطية: ربنا يكرم السيسي ويجازيه عن كل حرف قاله لطمأنة الناس

أثنى الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على الرئيس عبدالفتاح السيسي وما ذكره في كلماته أثناء افتتاح مشروع مدينة الروبيكي للغزل والنسيج.

وقال "عطية" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"،: "زي ما قال الرئيس السيسي النهاردة أنا بعمل وعايز التمن من عند ربنا، ثم عاد فقال وأسأل الله أن يقبله" مضيفًا: "ربنا يكرمه ويجازيه عن كل حرف حسنة مما قاله للناس وطمأنهم".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".