"السيسي حارس النيل" تريند "تويتر".. ومصريون: ثقتنا بك بلا حدود

تصدر هاشتاج "السيسي حارس النيل"، الأكثر تداولا على موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب تفاعل المواطنين مع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تحدث فيها عن السد الأثيوبي، وعدد من القضايا الهامة، وأهمية المياه في حياة الشعب المصري خلال افتتاح مدينة الروبيكي الصناعية.

وقال أحد المعلقين: "ربنا معاك يا ريس، مصر قوية برئيسها وجيشها ووحدة الشعب مع القيادة حفظكم الله ونحن معكم يد واحدة بإذن لله ولتذهب تركيا وإيران وقطر إلى الجحيم، معك يا أعظم قائد في العالم، الجيش المصري نار لا تلعبوا بيه ولا معاه - رسالة تحذير للعالم واطمئنان للشعب المصري".

فيما علق آخر: "محدش يفكر أن طول البال والخلق الحسن معناه إن البلد دي تقع، كلنا ثقة في جيش بلادنا رئيسنا مش هنقول السد لازم يتضرب لأن أحنا مش شايفين الصورة كاملة هنقول ربنا ينصر جيشنا ورئيسنا في كل الأزمات كلنا إيد واحدة وهنقدر، السيسي أفضل من أنجبت مصر، ربنا يخليك لنا يا ريس، ويحفظك لمصر".

بينما قال آخر: "تحيا مصر بالسيسي بحبك أوي يا مصر السيسي حفظك الله ورعاك من كل سوء وشر ومكروه الله ينصرك ويخليك لينا ثقتي في حضرتك بلا حدود بقلبي سيدي الرئيس السيسي".