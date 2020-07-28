خالد أبو بكر: "الرئيس السيسي مننا وبيتكلم لغتنا"

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأحاديث والتصريحات التي يدلي بها للشعب المصري في مختلف القضايا.

وقال أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "الناس بتنسى احنا بنفتتح إيه وبيفتكروا كلام الريس، لأن محدش عارف بكرة الافتتاح هيبقى إيه، اتعودنا على نفس المشهد والأتوبيس والقعدة ومفيش ماكيت أو خريطة، كلها مشروعات قائمة وشغالة".

وأضاف: "تحس إن الرئيس السيسي مننا وبيتكلم لغتنا ومفيش حد بيؤمر حد، دايمًا يتكلم عن الحكومة ويقول إنهم زملاؤه، وده بيفرق مع الناس جدًا".

وأشار، إلى أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي كلها تعمل على أرض الواقع، وليست عبارة عن وعود أو خطط مستقبلية: "أتحدى أن يكون حد في مصر عنده إلمام بكافة المشروعات التي قامت بها الدولة في 6 سنوات".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".