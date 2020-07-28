خالد أبو بكر: السيسي لا يهتم بالشو الإعلامي في تجديد الثقة بالمسؤولين

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو المسؤول الوحيد في مصر الذي لا يجدد الثقة في أي مسؤول لكونه معروف على نطاق واسع إعلاميًا فقط.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "موضوع الإعلام مش بياخد معاه، وكان في وزير سياحة مشي ورجعه تاني، معندهوش كتالوج إلا كتالوج المصلحة العامة، مش الشو الإعلامي".

وتابع: "نتمنى دائمًا أن يكون المسؤولين قدوة وأن يتحدثون مع الناس مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث عن الوضع الخاص بأزمة انتشار فيروس كورونا، خلال افتتاح المدينة الصناعية بمنطقة الروبيكي، وقال إنه قد يتخذ إجراءات أخرى للحد من انتشار الفيروس إذا ما زاد عدد الإصابات، على غرار ما حدث في دول أخرى.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".