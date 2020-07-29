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محمود مسلم

سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-7-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
10:01 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
سعر اليورو اليوم في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو، أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.67 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.65 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

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