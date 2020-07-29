الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة وستكون أعلى من المعدلات بحوالي من درجتين إلى 3 درجات بالنسبة للوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة وأيضا جنوب البلاد.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن درجة الحرارة العظمي ستصل على الوجه البحري والقاهرة حوالي 37 درجة مئوية أما بالنسبة لجنوب البلاد فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة من 46 إلى 47 درجة مئوية، وسيستمر هذا بداية من اليوم وحتى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك.

وتابعت أنه ما زال هناك فرص لسقوط الأمطار وهي موجودة حاليا وبدأت منذ يومين على مناطق من جنوب البلاد وخاصة المناطق الجنوبية للبلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومنطقة جنوب سيناء وبالفعل سقطت الأمطار أمس وأول أمس ومن المتوقع أن تستمر بداية من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

وطمأنت المواطنين، أن هذه المناطق المعنية بسقوط الأمطار وستكون أمطار خفيفة ومن الممكن سماع بعض أصوات البرق والرعد لأنها ستكون أمطار رعدية ولكن لا يوجد بها قلق، ووجود فرص لرمال وأتربة مثارة على هذه المناطق، وبالنسبة للوجه البحري والقاهرة لا تتأثر بهذه الحالة من عدم الاستقرار ولكن ستتأثر بارتفاع درجات الحرارة.

ونوهت إلى أنه لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار بالنسبة للمناطق الساحلية والجو بها أكثر من رائع ودرجات الحرارة معتدلة تماما وتتراوح من 30 إلى 31 درجة مئوية فنستطيع الاستمتاع بهذه المناطق، ولكن المدن المطلة على البحر الأحمر وجنوب سيناء من المحتمل سقوط أمطار عليها ودرجات الحرارة ستكون أكثر ارتفاعا من السواحل الشمالية.

واستكملت، أن نسب الرطوبة في الوجه البحري والقاهرة تصل من 80 إلى 85% والسواحل الشمالية 90% وبالنسبة لمناطق جنوب البلاد حوالي من 40 إلى 50% تقريبا وتكون دائما الرطوبة أقل في المناطق الجنوبية، مشيرة إلى أن سرعة الرياح بالنسبة للقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري معتدلة تماما والبحر المتوسط معتدل مهيأ لكافة عمليات الملاحة والإستمتاع بكافة الشواطئ ولكن بالنسبة لمناطق خليج السويس سيكون بها سرعة في الأمواج إلي حد ما وتصل من مترين إلى مترين ونصف، وذلك نتيجة نشاط الرياح وأيضا مناطق جنوب البلاد سيكون بها نشاط رياح ورمال، وأتربة مثارة مع الأمطار الرعدية.

وأوضحت أن معظم الأمة الإسلامية يصومون يوم عرفة وننصحهم مع ارتفاع درجات الحرارة أن يبتعدوا عن أشعة الشمس المباشرة وخاصة في فترة الظهيرة لأن هذه الفترة هي التي تسجل درجة الحرارة أعلى قيمة لها وأيضا ننصح بتناول المياه بكميات كبيرة.