الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم والرطوبة تصل لـ 80%

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

كما تشهد السواحل الشمالية، نزول الشبورة المائية صباحا، والطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وتكون رعدية أحيانا.

وتوقع الخبراء، أن يسود ليلا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، بالقاهرة فالعظمى هي 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 والصغرى 26، وقنا العظمى 44 والصغرى 27، والأقصر العظمى 44 والصغرى 28،وأسوان العظمى 45 والصغرى 29.

كانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية، أكدت ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف يصل إلى 37 إلى 38 درجة فقط وليس 50 درجة كما يردد البعض على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بالنسبة للقاهرة خلال هذه الأيام، وتستمر حتى يومى الجمعة والسبت أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه بالنسبة لجنوب البلاد ستصل درجة الحرارة إلى 46 إلى 47 درجة، وهذا أمر معتاد عليه فى جنوب مصر، موضحة أن بداية من اليوم الثلاثاء، سيشهد سقوط أمطار خفيفة ورعدية لارتفاع درجة الحرارة فى بعض المناطق، بينما تتراوح درجة الحرارة بالبحر المتوسط من 30 إلى 31 درجة وفى شرم الشيخ 29 درجة، على عكس البحر الأحمر الذى يشهد ارتفاعا نسبيا عن ذلك، على الرغم من أن الرطوبة مرتفعة أكثر فى البحر المتوسط.