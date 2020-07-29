"الغزل والنسيج": خطة تطوير القطاع لن تتخلى عن القلاع الصناعية

أشادت النقابة العامة للغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مجمع الروبيكي الصناعي، الذي يضم في مرحلته الأولى 6 مصانع، هي: مصنع الغزل الرفيع، وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، ومجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وَفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وأكد رئيس النقابة العامة عبدالفتاح إبراهيم في بيان، له اليوم، على أن هذا الافتتاح الجديد جاء ليؤكد وعود الرئيس السيسي والتي تتحقق على أرض الواقع من خلال النهوض بهذه الصناعة الإستراتيجية، والتي طالما طالبت النقابة العامة بتطويرها، حيث قدمت النقابة الروشات العملية لتنفيذ ذلك، عن طريق متخصصين أوصوا بتطوير الادارة، وبإستبدال الماكينات القديمة بالحديثة، وتدريب العمالة، ودعم وتوفير مستلزمات الإنتاج، وإحياء القطن المصري.

وقال إبراهيم، إنه منذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسؤولية الدولة وهو يولي اهتماما كبيرًا بصناعة الغزل والنسيج، لأنه يدرك جيدًا أهميتها بالنسبة لمصر، خاصة وأنها بجانب مساهمتها في الإنتاج، والدخل القومي تساهم أيضا في توفير الملايين من فرص العمل، في حال العمل بكامل طاقاتها، مشيدا برؤية الرئيس التي أعلن عنها أمس بأن مصر بصدد تنفيذ خطة طموحة جدًّا في مجال صناعة الغزل والنسيج، ليس فقط ببناء مصانع جديدة – كما حدث أمس - ولكن بالنهوض بالشركات القديمة، وبتأكيد الرئيس على أن الدولة لن تتخلى عن القلاع الصناعية في المحلة الكبرى وغيرها، وإنما هناك خطة طموح للاستفادة من الأراضي الموجودة وغير المستغلة، وسداد المديونية، وتطوير المصانع، وإحلال كامل لها خلال سنتين على الأكثر.