عصابة بـ "100وش" على شاطئ البحر.. ودنيا ماهر: يا ترى بنخطط لإيه؟

نشرت الفنانة دنيا ماهر، فيديو لها على شاطئ البحر بصحبة الفنان إسلام إبراهيم، وذلك عبر حسابها على موقع انستجرام.

وكتبت دنيا ماهر، تعليقًا على الفيديو بقولها "يا ترى بنخطط لإيه؟".

كما نشر الفنان محمد عبدالعظيم، صورة له مع دنيا ماهر، من على الشاطئ، عبر حسابه على موقع فيس بوك، مصحوبة بتعليق "أنا ونجلاء أخدنا إفراج لعدم كفاية الأدلة".

وشاركت دنيا ماهر، في مسلسل بـ 100 وش، حيث جسدت شخصية نجلاء، أحد أفراد عصابة سكر وعمر، و جسد إسلام إبراهيم شخصية حمادة، وقدم محمد عبدالعظيم، شخصية سامح الضلالي، وانتهت الأحداث بإلقاء القبض على "نجلاء وسامح"، ومغادرة بقية أفراد العصابة خارج البلد.

مسلسل بـ 100 وش، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إخراج كاملة أبو ذكري، تأيف عمرو الدالي، أحمد وائل.