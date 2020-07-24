دنيا ماهر: "مبعرفش أصنع كوميديا"

قالت الفنانة دنيا ماهر، المشهورة بشخصية نجلاء في مسلسل "بـ 100 وش"، إنها لا تعرف كيف تصنع الكوميديا.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "3 ستات"، الذي تشارك في تقديمه، سلوى محمد علي، وسالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أغلب الإفيهات التي كانت في مسلسل بـ"100 وش"، كانت مكتوبة لها في السيناريو، لترددها بشكل طبيعي مثل "أنا مليش حبيب وقريب وغريب"، فهي من ضمن شخصية نجلاء.

وأكدت الفنانة دنيا ماهر، أن شخصيتها ليست كوميدية، فهي لا تستطيع أن تخلق إيفيه، لذلك يجب أن يكون هناك كوميديا موجودة في السيناريو، وتقوم بتأديتها بشكل معقول، وبذلك يتحول الموقف إلى ضحك.