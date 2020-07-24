دنيا ماهر: إنعام سالوسة مثلي الأعلى.. ودانيال دي لويس "إله التمثيل"

قالت الفنانة دنيا ماهر، المشهورة بشخصية نجلا في مسلسل "بـ100 وش" إن دانيال دي لويس مثلها الأعلى في التمثيل بوصفه إله التمثيل.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "3 ستات"، الذي تشارك في تقديمه، سلوى محمد علي، وسالي حماد، وإيمان يوسف، أن الفنانة إنعام سالوسة مثلها الأعلى فجميع أدوارها يتذكرها الجمهور.

وتابعت الفنانة دنيا ماهر، أنها تعشق البحر كونه أكثر مكان ترتاح فيه موضحة أنها تعبر عن غضبها بالرسم.

وأشارت إلى أن فيلم "الخروج للنهار" كان أقرب ما يكون للوثائقي وحرصت المخرجة على اختيار وجوه جديدة تظهر لأول مرة، لافتة إلى أن دورها في الفيلم كان الأكبر لها بين الأدوار التي قدمتها قبل ذلك.

وأوضحت أن المخرجة كاملة أبو ذكرى رشحتها لسجن النسا، بعد رؤيتها فيلم الخروج للنهار وتأثرت به كثيرًا، مشيرة إلى أنها درست ديكور ومسرح في فنون جميلة، ودرست إدارة تسويق لمدة عام.