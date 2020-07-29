وفد من المخابرات التركية يزور قاعدة الوطية الليبية

أفادت قناة "العربية" بأن وفدًا من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية العسكرية الليبية فجر الأربعاء.

وأضافت القناة الإخبارية، أن الفريق التركي، الذي لم يتبين على وجه التحديد أهداف زيارته، بقي داخل القاعدة بضع ساعات، ثم غادر الأراضي الليبية عائدًا إلى تركيا وفقا لموقع "تركيا الآن".

من جهته، أكد رئيس أركان القوات البحرية في القوات المسلحة الليبية اللواء فرج المهدوي، رصد الجيش الليبي والقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، 5 فرقاطات تركية وسفينة إمداد قبالة ساحل مصراتة.

وأوضح في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن القوات البحرية مستعدة تمامًا لأي مواجهة محتملة حال المساس بالخطوط الحمراء، أو حال تقدم قوات وميليشيات حكومة السراج، نحو سرت والجفرة، مشيرًا إلى أن البحرية الليبية تُسير دوريات للاستطلاع، تنفيذ كامل المهام الموكلة إليه من مراقبة ورصد.