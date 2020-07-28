فيديو يوثق تحركات عدد من المرتزقة في ليبيا بتعليمات من تركيا

وّثق مقطع فيديو جديد نشره اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، تواجد وتحركات عدد من المرتزقة السوريين في ليبيا، فأظهر الفيديو عناصر من ميليشيا "فرقة السلطان مراد" السورية أثناء تواجدها في معسكر اليرموك الليبي المرتزقة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن هؤلاء المرتزقة تم نقلهم على عجل من سوريا برعاية تركية، دون "تدريب كاف" ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم حشدهم على جبهات سرت والجفرة، كما كشف الجيش الليبي عن وجود خطة تهدف لحشد 15 ألفا من المرتزقة لاقتحام محاور "سرت والجفرة".

وأشار التقرير، إلى أن الجيش الليبي أعلن مقتل قائد تنظيم "فرقة السلطان مراد" في اشتباكات بالعاصمة الليبية قائد المرتزقة السورية المرسلة إلى ليبيا بايع تنظيم "النصرة" التابع لتنظيم القاعدة وعمل لصالح الاحتلال التركي في عفرين ثم توجه للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلا سابقا من التنظيم لتكتب نهايته علي يد قوات الجيش الليبي.