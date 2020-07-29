أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تنازل 8 مرشحين على النظام الفردي، عن خوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس بالخارج، و11 و12 أغسطس بالداخل، ليصبح إجمالي عدد من يستكملون مارثون الانتخابات 779 مرشحا، بعد أن كانت القائمة النهائية بها 787 مرشحا.

وكانت الهيئة الوطنية حددت 28 يوليو الحالي آخر موعد لتقديم التنازلات من قبل المرشحين.

وتعد خطوة التنازل عن الترشح هي الأخيرة قبل البدء في طباعة أوراق العملية الانتخابية وبطاقات الاقتراع، لكون التنازل عن الترشح تاليا لإعلان القوائم النهائية للمترشحين والفصل في الطعون الانتخابية.