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محمود مسلم

"جسم غريب" يعطل حركة مترو الأنفاق على الاتجاهين بالخط الأول

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الوطن
11:59 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية نتيجة إلقاء شخص مجهول بجسم غريب "لوح معدني" من الخارج على الشبكة بين محطتى غمره والدمرداش بالخط الأول، ما أدى إلى تعطل حركة القطارات.

وأكد أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وجارٍ العمل على إصلاحه فى أسرع وقت وعودة الحركة إلى طبيعتها.

وأوضح أن حركة القطارات بالخط الأول تعمل من محطة حلوان حتى محطة السادات فى الإتجاهين ومن محطة سراى القبة حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين ومن محطة سراى القبة حتى محطة السادات إتجاه واحد .

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